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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البسوا تقيل .. انخفاض بدرجات الحرارة..الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة  العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك إنخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 22 درجة مئوية.

الأرصاد:سرعة الرياح اليوم أقل من الأمس 


وأضافت  منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك نشاط نسبي للرياح اليوم، لافتة إلى أن سرعة الرياح اليوم أقل من الأمس بدرجة كبيرة، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30_35كم على الساعة.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة  العامة لـ الأرصاد الجوية إلى، أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بإنخفاض درجات الحرارة، مضيفة أن خلال فترات الليل سوف يزيد الشعور بالبرودة.

فرص سقوط أمطار اليوم

 


  وأضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة  العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار اليوم على المناطق الساحلية، مثل :مطروح و الأسكندرية ، وكفر الشيخ.


ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة  العامة لـ الأرصاد الجوية إلى، أنه متوقع اليوم سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الساحلية ، المطلة على البحر المتوسط.

 ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة

 

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر مصر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، مقارنة بما كانت عليه الحالة الجوية أمس الأحد.

الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد

وتوقعت، أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية، حيث سيشعر المواطنون بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، ولطيفة نهارا في أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت، أنه في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. 

 

 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى الرياح سقوط امطار فرص سقوط أمطار اليوم

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