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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض عن استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإجراء يعود إلى حقبة الحرب الباردة لتعزيز الاستثمار في التصنيع الأمريكي للأدوية والإمدادات الطبية التي اعتبرها مهمة للدفاع الوطني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يعد هذا الإعلان جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي ستكشف عنها إدارة بايدن، اليوم الاثنين، لمساعدة سلاسل التوريد الصناعية ومواجهة عدة سنوات من التضخم المرتفع تاريخيًا.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم الاثنين، إن بايدن سيسمح لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية باستخدام السلطات المنصوص عليها في قانون الإنتاج الدفاعي في حقبة الحرب الباردة لتمكين الاستثمارات في "الأدوية الأساسية".

وتشمل مجالات الاستثمار أيضًا "الإجراءات الطبية المضادة"، والتي تشمل الإمدادات التي تشخص أو تمنع أو تعالج الأمراض المرتبطة بالهجمات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.

وقالت لايل برينارد، رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني، إن الضغط على سلسلة التوريد انخفض من المستويات القياسية التي بلغتها خلال جائحة كوفيد-19، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

ويحرص بايدن، الديمقراطي الذي يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، على أن يظهر للأمريكيين أنه يعالج التضخم ويعالج المخاوف الواسعة بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.

البيت الأبيض بايدن حقبة الحرب الباردة الحرب الباردة التصنيع الأمريكي للأدوية

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