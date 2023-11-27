تقرير يحسم مشاركة بيرسي تاو مع الأهلي أمام سموحة في الدوري

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تخطيط النادي الاهلي لحسم موقف بيرسي تاو من تدعيم الفريق في مباراة سموحة غدا.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر ..تقرير اندويا مخطط أحمال الأهلي يحسم موقف بيرسي تاو من تدعيم الفريق أمام سموحة غدا بعد غيابه عن التمرين الجماعي أمس بسبب الاجهاد العضلي".





الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء علىملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولىمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.