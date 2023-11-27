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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يدشن المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية ملف طبي لكل أسرة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تدشين المبادرة

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين  المرحلة الاولى لمبادرة رئيس الجمهورية "ملف طبي لكل أسرة مصرية" لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بالمحافظة وذلك بالوحدة الصحية لقرية أم الرخم   يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة والدكتور بسام سلطان مشرف الوزارة المركزي ومنسق محافظة مطروح وعدد من قيادات مديرية الصحة.

وتهدف المبادرة إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز  الرعاية الأولية واستعداداً للتأمين الصحي الشامل ضمن جهود وزارة الصحة  .


وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة وهدفها كسجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات الكترونيا بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة.


وأكد على أهمية توعية المواطنين  بضرورة التوجه للوحدات المشاركة في تنفيذ المبادرة  لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات خلال الفترة من اليوم  الإثنين 27 نوفمبر  وحتى يوم الخميس٣٠ نوفمبر الجارى.


وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة بمطروح أنه يتم تدريب العاملين على أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية استعداداً للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الاسم ورقم الملف العائلي لتيسير الوصول إليه  وضمان مستوي أفضل للخدمه الطبية بالوحدات الرعاية الأولية   مع البدء بالوحدة الصحية بأم الرخم وتوافر طبيب متخصص في طب الأسرة .


وأضاف أن  خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الاتى الكشف على المرضى في  مختلف التخصصات الطبية ورعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة  والتطعيمات الروتينية والخدمات المعملية وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج والخدمات المقدمة لكبار السن  وخدمات التثقيف الصحي والأسري .

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