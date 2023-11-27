استفزازية وخطيرة.. أول تعليق من روسيا على القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي

أدانت روسيا، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الإسرائيلية علي مطار دمشق الدولي، ووصفتها بأنها استفزازية وخطيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغارات الجوية الإسرائيلية علي مطار دمشق الدولي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة المشتعلة بالفعل بسبب حرب غزة.

وأضافت زاخاروفا في بيان: “ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الإسرائيلي الأخير على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية”.

وتابعت: “نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، خاصة في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عنه من زيادة في التوتر الإقليمي”.