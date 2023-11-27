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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بفلسطين ردا علي تقرير هيومان رايتس ووتش

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، بيانا ردا علي ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صحفي: “ندين بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والذي يزعم فيه أن صاروخا شبيهاً بصواريخ المقاومة هو المرجح أن يكون السبب في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة”.

وأضافت أن “التقرير الذي أوردته المنظمة يكرر ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال، في محاولة يائسة لتبرئة الكيان من المجزرة المروعة التي ارتكب جيش العدو العشرات مثلها بحق المشافي والمراكز الصحية أمام مرأى العالم أجمع، دون رادع أو وازع”.

وتابعت: “يفتقر تقرير "هيومان رايتس ووتش" إلى الأدلة، في وقت يزعم فيه أنه أجرى تحقيقاً واستقصاء، دون أن يقدم أياً منها، ما يفقد التقرير مصداقيته ويدفع إلى التساؤل حول الدافع إلى إصداره في هذا التوقيت بالذات”.

وأضافت: “تتنافى الاستنتاجات النظرية التي خلص إليها تقرير المنظمة مع تقارير أخرى توصلت إليها جهات صحفية مرموقة، منها صحيفة نيويورك تايمز، وغيرها من المواقع الالكترونية المختصة والصحف العالمية”.

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وأوضح البيان: “يدين التقرير نفسه بنفسه حين يقر واضعوه أنهم لم يحصلوا على أية أدلة، ولا شهادات موثقة، ولا زيارات ميدانية، ويخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من وراء التقرير هو دعم رواية العدو”.

وتابع البيان: “نطالب القائمين على منظمة هيومان رايتس ووتس إلى سحب هذا التقرير والاعتذار من ذوي شهداء مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، والكف عن الترويج لمزاعم آلة القتل والإجرام في الكيان”.

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