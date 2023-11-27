عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بيتلكك عشان يمشي".. تطور جديد في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

شن محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على  أحمد فتوح لاعب الفارس الأبيض الحالي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط محاولات من بعض المقربين لحل أزمته مع الفريق، التي بدأت بعد تركه معسكر الزمالك قبل مباراة زد في الدوري الممتاز. 

نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد فتوح 

وقال "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، إنه يرفض بقوة عودة ثلاثي الفريق مصطفى الزناري، وأحمد فتوح، ومحمد صبحي، إذ أن الخطأ الذي بدر منهم لا يخرج من لاعبين دوليين، متابعا: "إحنا بنتكلم عن الزمالك يا جماعة، التلاتة غلطانين، والعقاب كان قوي، فكرة الصلح والكلام ده حاجة ترجع لمجلس الإدارة فقط". 

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحمد فتوح بيتلكك عشان يمشي خصوصا أن اللاعب من حقه في يناير يمضي لأي نادي أخر، وتصرفه وسلوكه كان واضح للجميع، أنا كنت ضد تواجده في منتخب مصر، لكن روي فيتوريا هو صاحب القرار في هذا الملف".

واستكمل، أن روي فيتوريا عقد جلسة مع أحمد فتوح، وطلب منه أن ينهي خلافه مع نادي الزمالك حتى يستمر في انضمامه لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عقوبة فتوح كانت هي الأغلظ بين الثلاثي لأنه رفض العودة مع باقي اللاعبين. 

وواصل: "أحمد فتوح كان لازم يكون أول واحد يرجع، ويرجع اللاعيبة، ولكن مش عشان عاوز يمشي يعمل كده، أو بيتلكك عشان يمضي في يناير في مكان تاني يعمل كده، إحنا بنتكلم عن نادي الزمالك يا جماعة". 

أحمد فتوح محمد فاروق الزمالك منتخب مصر فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

موضوعات متعلقة

رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

عادل حمودة: رفض تهجير الفلسطينيين أصبح محسوما عند مصر وأمريكا والعالم كله

فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"

إعلام إسرائيلي: بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية

عاجل| 27 شهيدا و93 مصابا في غارة للاحتلال على مدرسة بمخيم جباليا

باحث في الشئون الإسرائيلية يكشف أسباب تأجيل الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. قصف إسرائيلي يستهدف ثلاثة منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة

عاجل.. نتنياهو يبحث تقاعده من منصبه بعد قيادة تسوية إقليمية

ترشيحاتنا

إسرائيل تبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة

لم يبق شيء.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

ريال مدريد يدخل في صراع أوروبي للفوز بموهبة ميلان

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

لافروف: الصراع الحالي في غزة أصبح قوة موحدة للعالم العربي الإسلامي

طريقة الشراء من أول ماكينة ATM لبيع السبائك الذهبية.. مستشار التموين يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تضر بالبشر والاتصالات.. عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ