نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

أكد محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية والأهلي السابق أن على إدارة المارد الأحمر عدم التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الجليل فى تصريحات خلال برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" يجب أن نساند قرار مجلس إدارة الزمالك بعد عرض فتوح للبيع لأنه قرار تاريخي، وكان لابد على اللاعب الذي يترك المعسكر وله أفعال عديدة غريبة .

وأضاف:" النادي الأهلي مش محتاج فتوح فى الوقت الحالي، وكنت من الناس اللي شايفة أنه لاعب لابد أن يأتي للنادي الأهلي ولكن الأن أطالب الجميع بالوقوف مع قرار مجلس إدارة الزمالك وأن يصرف الأهلي النظر عن التعاقد مع فتوح لأن وقتها سيكون ضد ما تعلمناه من مبادئ الأهلي.