وول ستريت جورنال: مفاوضات لهدنة 4 أيام مقابل الإفراج عن 20 رهينة

من النساء والأطفال

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة أن المحادثات جارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة 4 أيام أخرى.

وقالت مصادر مطلعة، إن المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة لـ 4 أيام ستشمل المزيد من الأسرى.

وذكرت المصادر، أنه يجري بحث إمكانية إطلاق سراح نحو 20 رهينة من النساء والأطفال الصهاينة مقابل التمديد لوقف إطلاق النار.

ونوهت إلى أن أي تمديد سيشمل إطلاق مزيد من السجناء الفلسطينيين ومزيد من المساعدات.

وتستمر جهود مصر لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع ‎غزة.

كما أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ، أن المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة.