مسؤول قطري يؤكد حرص الوساطات على منع نشوب صراع إقليمي

صرح مسؤول قطري لوكالات دولية أن لكل من إسرائيل وحماس مصلحة في إطالة أمد الهدوء والهدنة على الرغم من الخلافات بينهما.

قال المسؤول القطري أنه يتم التركيز الآن من قبل الوسطاء على ما هو ممكن على الفور مثل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية.

يأتي ذلك فيما قال مسئول إدارة بايدن جون كيربي لإي بي سي، انهم لا يعرفون العدد الحقيقي للرهائن ونتوقع أن هناك 200 رهينة أو أكثر.

وذكر ان حماس لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضه لكن ألقى بمسؤولية تعقب هؤلاء الرهائن على حماس

واضاف كيربي بان حماس قالت أيضا إنها مهتمة بالمضي قدما في تمديد الصفقة، لافتا إلى أن عليها الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

أكد كيربي ان نود تمتد الهدنة المؤقتة لفترة أطول حتى نتمكن من إخراج جميع الرهائن.

ياتي ذلك فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن المحادثات جارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة 4 أيام أخرى.

وقالت مصادر مطلعة أن المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة لـ 4 أيام ستشمل المزيد من الأسرى.

ذكرت المصادر أنه يجري بحث إمكانية إطلاق سراح نحو 20 رهينة من النساء والأطفال مقابل التمديد لوقف إطلاق النار.

ونوهت إلى ان أي تمديد سيشمل إطلاق مزيد من السجناء الفلسطينيين ومزيد من المساعدات.

وتستمر جهود مصر لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع ‎غزة.

كما أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ان المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة