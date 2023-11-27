عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات فلسطينية من فيضان بركة الشيخ رضوان في غزة

غزة المدمرة
غزة المدمرة

حذر مسئولون من فيضان بركة الشيخ رضوان وغرق المناطق المحيطة به، وفق ما ذكرت "راديو صوت فلسطين".

يأتي التحذير بعد وصول منسوب البركة لمستوى يزيد على النصف بسبب تسرب الصرف الصحي بفعل قصف الاحتلال وتساقط مياه الأمطار.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة "اوكسفام" في فلسطين، د. هديل قزاز، أن قطاع غزة يقع في المنطقة الحمراء لمن يموتون عطشا وجوعا ومرضا، وهو خطر حقيقي وليس شعارات، موضحة أن هناك قيودا على العمل الإنساني في غزة لتحديد هذه النسبة.

وبينت “قزاز”، في حديثها "غزة الصامدة أن مؤسسة اوكسفام تتابع بقلق الاوضاع الانسانية وحذرت من الاوضاع الكارثية وغير المسبوقة، التي "لم نر لها اي مثيل في اماكن مختلفة في العالم".

وشددت على أن غزة تحتاج الى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار، وأن الهدنة بمثابة التقاط نفس لأهل غزة الا انها لا تكف، كما ان الهدنة مهما طالت لا تسمح لعمل المؤسسات الانسانية بطريقة منتظمة وتبقى اجراءات شكلية وكأنها ضمادة لجرح نازف.

وقالت إن ما يدخل غزة من مساعدات لا يصل لربع الاحتياجات وما دخل قطاع غزة في 47 يوم يعادل 3ايام فقط قبل الحرب، رغم ان القطاع قبل 7 اكتوبر لم يكن يحصل على احتياجاته حسب تقارير اممية عديدة، وجاءت الحرب وتعمد الاحتلال قطع للمواد الاساسية والقليل الموجود تم استنزافه ونفذ؛ ما ضاعف من الازمة.
 

آتي 7 أكتوبر إطلاق النار الأوضاع الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

موضوعات متعلقة

مسؤول قطري يؤكد حرص الوساطات على منع نشوب صراع إقليمي

فيديو لجرائم العدوان الإسرائيلي على ‎مستشفى الوفاء في قطاع ‎غزة

وول ستريت جورنال: مفاوضات لهدنة 4 أيام مقابل الإفراج عن 20 رهينة

واشنطن بوست: حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين تهدد إدارة بايدن

وسط قلق بين المراقبين..أضخم جبل جليدي بالقطب الجنوبي ينجرف بعيدا عن موقعه

الأسطول الخامس الأمريكي يرفض التعليق على خطف ناقلة نفط إسرائيلية بخليج عدن

صحف السعودية: استشهاد 8 أشخاص بينهم طفل في الضفة الغربية.. وإضراب شامل في جنين حداداً على أرواح ضحايا الهجمات الصهيونية

مصرع امرأة كل 3 أيام| الآلاف يتظاهرون في إيطاليا لوقف الوحشية بحق النساء

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي والزمالك | نجم أهلاوي يرحل نهاية الموسم.. مفاجأة حول مباريات السوبر المحلي.. وورطة لكولر قبل لقاء سموحة

إسرائيل تبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة

لم يبق شيء.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

ريال مدريد يدخل في صراع أوروبي للفوز بموهبة ميلان

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

لافروف: الصراع الحالي في غزة أصبح قوة موحدة للعالم العربي الإسلامي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تضر بالبشر والاتصالات.. عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ