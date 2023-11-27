تحذيرات فلسطينية من فيضان بركة الشيخ رضوان في غزة

حذر مسئولون من فيضان بركة الشيخ رضوان وغرق المناطق المحيطة به، وفق ما ذكرت "راديو صوت فلسطين".

يأتي التحذير بعد وصول منسوب البركة لمستوى يزيد على النصف بسبب تسرب الصرف الصحي بفعل قصف الاحتلال وتساقط مياه الأمطار.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة "اوكسفام" في فلسطين، د. هديل قزاز، أن قطاع غزة يقع في المنطقة الحمراء لمن يموتون عطشا وجوعا ومرضا، وهو خطر حقيقي وليس شعارات، موضحة أن هناك قيودا على العمل الإنساني في غزة لتحديد هذه النسبة.

وبينت “قزاز”، في حديثها "غزة الصامدة أن مؤسسة اوكسفام تتابع بقلق الاوضاع الانسانية وحذرت من الاوضاع الكارثية وغير المسبوقة، التي "لم نر لها اي مثيل في اماكن مختلفة في العالم".

وشددت على أن غزة تحتاج الى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار، وأن الهدنة بمثابة التقاط نفس لأهل غزة الا انها لا تكف، كما ان الهدنة مهما طالت لا تسمح لعمل المؤسسات الانسانية بطريقة منتظمة وتبقى اجراءات شكلية وكأنها ضمادة لجرح نازف.

وقالت إن ما يدخل غزة من مساعدات لا يصل لربع الاحتياجات وما دخل قطاع غزة في 47 يوم يعادل 3ايام فقط قبل الحرب، رغم ان القطاع قبل 7 اكتوبر لم يكن يحصل على احتياجاته حسب تقارير اممية عديدة، وجاءت الحرب وتعمد الاحتلال قطع للمواد الاساسية والقليل الموجود تم استنزافه ونفذ؛ ما ضاعف من الازمة.

