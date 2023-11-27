رئيس شركة الشرب بالأقصر: مبادرة "صحتنا في بيئتنا" ستنشئ جيلا واعيا

ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بدعم منظمة اليونسيف، وبالشراكة والتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

حضر الاجتماع، الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وحسين كامل منسق منظمة اليونسيف، وعدد من مسئولى التربية والتعليم، ومسئولى شركة المياه.

وفى كلمته أثنى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر، على دور المسئولين من التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف فى دعم مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، مؤكدا على أهمية المبادرة فى خلق جيل واعٍ بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها.

وفى كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم التى أكد فيها على أهمية التعاون بين شركة مياه الأقصر ومدرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح ممثل يونسيف أهمية المتابعة الميدانية لأعمال طلاب المدارس وابتكاراتهم.



كما قدمت الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب، عرض لخطوات العمل بالمبادرة خلال الفترة الماضية، وقدم الدكتور أميل نظير مدير المتابعة بدمديرية التربية والتعليم، والأستاذة حنان لطفى مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم عرض لما سبق من أعمال طلبة المدارس وبعض إبتكارات ومشاريع مصغرة لهم.