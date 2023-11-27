نتنياهو: نعمل بكل الطرق من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تعمل بكل الطرق من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

والتقى نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو في القدس بعائلات الرهائن، وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي وممثلون عن الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب نتنياهو أنه أبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة، من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عادت إلى مسارها بعد خلاف سابق.

وقال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل، في وقت سابق إن حماس تحاول فصل الأمهات عن أطفالهن في صفقة اليوم، وهو ما يبدو أن تل أبيب نجحت في منعه.