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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نرفض احتلال إسرائيل لقطاع غزة

صدى البلد

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بتمديد الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها ترفض أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، أو تهجير الفلسطينيين من هناك، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها ترغب في الإفراج عن جميع المحتجزين، لدى حركة حماس في القطاع، إلى جانب التركيز الآن على إدخال المساعدات إلى غزة. 

وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضية، مع دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ، لمد أيام، واستشهد خلال العداون حوالي 15 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إجبار الاحتلال سكان القطاع على النزوح من الشمال إلى الجنوب.

واتفق الجانبين على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، بعد جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر خلال الأيام الماضية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 أسيرًا. 

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