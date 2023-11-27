بطعم مختلف .. طريقة عمل محشي الكرنب

يعد محشي الكرنب من أشهر الاكلات التي يتم تناولها خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يمنح الجسم قدرا كبيرا من الدفء.

نعرض لكم طريقة عمل محشي الكرنب، وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني.

مقادير محشي الكرنب

كرنب

أرز

جزر

كوسة

بصل

طماطم

صلصة طماطم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

زيت

كمون ناعم

شوربة

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل محشي الكرنب :

* قطعى أوراق الكرنب واسلقيها فى حلة بها ماء مغلى وأضيفى له كمون وملح.

* فى حلة أخرى بها زيت اخلطى الارز والجزر والكوسة المبشورين والبصل والثوم والأرز والطماطم.

* ضيفى الشبت والبقدونس والكزبرة والصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا على خليط الأرز.

* قطعى الكرنب شرائح بالطول واحشيها بالقليل من للخليط ولفيها.

* ضعى فى قاع الحلة قطع اوراق الكرنب القاتمة أو شرائح البصل والطماطم ثم رصي أصابع محشي الكرنب ورشة ملح والتوابل المفضلة ثم الشوربة وغطي الحلة وضعيها على النار وغطيهاجيدا حتى نضج محشي الكرنب .