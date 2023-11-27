حانت اللحظة الحرجة.. البيت الأبيض يعلن نبأ صادما بشأن دعم أوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن المساعدة المالية لأوكرانيا من الولايات المتحدة تمر حاليًا بلحظة حرجة بسبب الافتقار إلى المرونة في مسألة حجم حزم المساعدة.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن “واشنطن بدأت في تخصيص حزم مساعدات لكييف مع زيادة أقل من حيث مقدار الأموال التي يتم إرسالها".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قائلا: "لقد حانت اللحظة الحرجة".

وفي وقت سابق، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن الغرب أوضح أنه لم يعد بحاجة إلى أوكرانيا أو رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على منصة يوتيوب: "لم تعد هناك حاجة لزيلينسكي وأوكرانيا، حيث لم يعد بإمكانهما مواصلة الصراع".

وشدد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، على أنه حتى لو نقلت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، فلن يتمكن أحد من استخدامها، لأن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من الجنود.

وأوضح جونسون، أن “الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى كييف كانت رسمية فقط، لأن الدعم الغربي لن يساعد القوات الأوكرانية على الفوز على الجبهة”.