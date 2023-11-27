لم يبق شيء.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي حرم القوات المسلحة الأوكرانية من كمية هائلة من المعدات.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على منصة يوتيوب: “تم تدمير 300 دبابة و55 مركبة. كما تعلمون، هذه ليست بالضرورة المعدات الدقيقة التي تم نقلها إليهم، لكن الخسائر تتوافق تقريبًا مع العدد الذي تم نقله”.

وأوضح أنه "لم يعد هناك ما يمكن استبداله بهم.. لم يبق لهم شيء.. ولم يعد لدى أوروبا ما تقدمه لهم".

وأشار إلى أنه حتى لو تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من التقدم في مكان ما خلال هجومها، فإن الجيش الروسي ما زال يصدها، ولهذا السبب كانت كل تضحيات الأوكرانيين عبثًا.

وأضاف أن "أوكرانيا لم تحقق شيئا في هذا الهجوم المضاد سوى أنها ضحت بـ 90 ألف شخص آخرين وفقدت كل المعدات التي نقلت إليها".