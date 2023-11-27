فى عيد ميلاده .. سر مكالمة إسرائيلية للمؤلف عمرو سمير عاطف

يحل اليوم عيد ميلاد المؤلف عمرو سمير عاطف الذى قدم مجموعة من الأعمال سواء فى الدراما أو السينما او للطفل تعد من الأعمال المميزة التى تأثر بها الجمهور.

ولد عمرو سمير عاطف في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر من عام 1971، وهو كاتب مصري بارز، بدأ مشواره بالتخرج من كلية الآداب شعبة اللغة الإنجليزية، ثم درس المسرح وحصل على دبلومة في الأدب المسرحي من جامعة القاهرة بدأ شهرته من خلال دراما الأطفال، وذلك بعد اتجه لكتابة المسلسلات للأطفال، ولعل أشهر وأبرز إنتاجاته هو مسلسل بكار الذي حقق نجاحات كبيرة.

عمرو سمير عاطف

قدم عمرو سمير عاطف مجموعة من الأعمال سواء فى السينما أو الدراما والتى أثارت جدلا واسعا عند عرضها ولعل من أبرزها فيلم "ولاد العم" الذى قدم فيه الصراع العربى الاسرائلى وكذلك مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف الذى أثارت حلقاته الأولى أزمة فى إسرائيل بسبب أن المسلسل يتنبأ انتصار فلسطين على إسرائيل.

كشف الكاتب عمرو سمير عاطف مؤلف فيلم أولاد العم أنه تلقى مكالمات هاتفية من قنوات اسرائيلية عقب عرض الفيلم، ولكنه لم يرد عليها وتناولت وسائل إعلام أجنبية مسلسل النهاية.

وأضاف عاطف في لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة التي تقدمه عبر فضائيه etc أن مايحدث فى غزة يفوق الخيال ويفوق كل تصور درامي، وان ما يفوق ذلك هو الصمت الدولي والدعم الغريب اللامشروط وازدواجية المعايير.

وأشار إلى أن أعماله هي رد على سلسلة أعمال درامية منشورة على نتفليكس ومنصات أخرى وأن فيلم ولاد العم هو تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ولايمكن حصر جرائم الاحتلال في عمل فني واحد.

توج عمرو سمير عاطف بجائزة الدولة التشجيعية في عام 1998، ويعد أصغر من يحصل على هذه الجائزة، حيث كان عمره وقتها 27 عاما فقط.