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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مؤثرة من أسيرة إسرائيلية.. ماذا قالت للمقاومة؟

دانيال وابنتها اميليا
دانيال وابنتها اميليا

كشفت رسالة إحدى المحتجزات إلى قيادة كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها في صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية، عن كثير من الود والمشاعر الإنسانية بسبب ما فعلته المقاومة معهم، وفق ما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

قالت الأسيرة الإسرائيلية دانيال التي فكت المقاومة أسرها، إنها تشكر جنرالات المقاومة من أعماق قلبها على معاملتهم الإنسانية الكبيرة.

وأضافت في رسالتها  أنها تشكرهم على عطفهم الكبير مع ابنتها اميليا.


وذكرت :" لقد كنتم بالنسبة لها مثل الأبوين دعوتموها إلى غرفكم لتلعب في كل فرصة أرادتها.

واعتبرت أن ابنتها لن تمر بمعاناة ابدا فقد تحول الأمر لنزهة كونت فيها ابنتها صداقات بل ومحبين.

وأكدت على أنها ستكون شاكرة لهم إلى الأبد على المعاملة الحسنة التي عاشتها مع المقاومة.

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