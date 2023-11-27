عرض ضخم.. الاهلي لا يمانع في بيع هذا اللاعب

اعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن رغبة النادي الاهلي في بيع اليو ديانج في حالة وصول عرض مناسب .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي لا يمانع في بيع أليو ديانج في الانتقالات الشتوية في حالة وصول عرض مالي مناسب".



عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى النادي من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، والذي يعتمد تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس الميزانية عن العام المالي 2022 - 2023 والتي اقتربت من 4 مليارات جنيه، وقرر إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي.