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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتفاقية تجديد الهدنة.. بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات الأسبوع الحالي.

وأضاف المسؤول أمريكي وفقا لموقع العربية، أن بلينكن سيناقش خلال زيارته بالمنطقة الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن بلينكن سيشدد أيضا في اجتماعاته على الحاجة لاستمرار زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما سيناقش بلينكن مبادئ واشنطن بشأن مستقبل غزة وإقامة دولة فلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتصل وزير الخارجية الأمريكي بنظيرة القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وجرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتمديدها، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعلى جانب آخر، أعرب بلينكن عن شكره لمصر لشراكتها في اتمام اتفاق الأسرى في غزة.

وقال بلينكن في تغريدة على إكس: "تحدثت مع نظيري المصري لشكر القاهرة على شراكتها في التوصل إلى اتفاق الأسرى من غزة".

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