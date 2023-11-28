منظمة الصحة العالمية تعتمد عضوية الفريق التطوعي للعمل الإنساني بها

أرسل، كل من رافي رام وليزا حلمي الرئيسان المشاركان للجنة المجتمع المدني بمنظمة الصحة العالمية، خطاب إلى السفير مصطفى الشربيني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني المراقب لاتفاقية باريس UNFCCC بالأمم المتحدة في COP28 .

وجاء نص الخطاب كما يلي: أعزائي زملائي في المجتمع المدني والأعضاء الجدد في لجنة المجتمع المدني بمنظمة الصحة العالمية،

ويسعدنا للغاية، باعتبارنا رؤساء مشاركين للجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن نرحب بمنظمتكم في لجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مما يمثل فرصة تاريخية لمنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية.

وعقدت اللجنة التوجيهية المكونة من مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني مؤخرًا اجتماعات عبر الإنترنت واجتماعات شخصية لإنشاء اللجنة وتحديد الأولويات الأولية. نتوقع أن نعقد أول اجتماع عام لضم لجنة المجتمع المدني لمنظمة الصحة العالمية في ديسمبر الأول من هذا العام، لمشاركة خطة العمل الأولية، وإطلاعكم على آخر المستجدات بشأن العمل الحالي والمستقبلي، والاستماع إليكم بشأن الطرق التي ترغبون في المشاركة بها في المستقبل.

وأشار الخطاب إلى أن الأهم من ذلك، أن الاجتماع العام سيكون الحدث الذي نتفق فيه على أولويات مجموعات العمل، التي تشكل الأساس لأنشطة الهيئة. سترسل لك منظمة الصحة العالمية إشعارًا رسميًا بعقد الاجتماع العام في الأسابيع القليلة المقبلة.



وتلقت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 400 طلب للانضمام إلى لجنة منظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتقوم بمعالجتها وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العناية الواجبة. وتعمل أمانة مفوضية منظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور جودينز سيلبيرشميت، وتينا ناكاري، وبرونو آني، بشكل وثيق مع الرؤساء المشاركين واللجنة التوجيهية للجنة لدفع الأمور إلى الأمام.



وعقدت اللجنة التوجيهية أيضًا اجتماعات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومع العديد من جهات الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية من الأقسام الفنية والمكاتب الإقليمية، للاستماع إلى توقعاتهم من لجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية وأولويات مشاركة منظمات المجتمع المدني. ونحن نتطلع إلى مشاركتكم النشطة في الأشهر المقبلة، وسوف نشارك المزيد من الفرص لمشاركتكم القيمة قريبا جدا.



وتشمل الأولويات الأولية التي حددتها اللجنة التوجيهية للجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية ما يلي:



1. إنشاء أنظمة وآليات الحوكمة الرشيدة للجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛

2. مشاركة المجتمع المدني في عمل اللجنة، وخاصة من خلال مجموعات العمل؛

3. المساهمة في تطوير استراتيجية المشاركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ الاستراتيجية على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛

4. ضمان المشاركة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تطوير برنامج العمل العام لمنظمة الصحة العالمية رقم 14 (GPW14)؛

5. التعاون مع منظمة الصحة العالمية على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لتعزيز التفاهم المتبادل حول كيفية عمل كل كيان و"إزالة الغموض" عن دور منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا الصحية؛

6. المشاركة بشكل هادف مع مجلس شباب منظمة الصحة العالمية ومجموعات المجتمع المدني الأخرى لإيجاد المجالات ذات الاهتمام المشترك والمواءمة.

وذكر الخطاب، أن إحدى طرق المساهمة في عمل منظمة الصحة العالمية هي المشاورات التي تنظمها الأمانة مع منظمات المجتمع المدني حول موضوعات مختلفة، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك المشاورة بشأن برنامج العمل العام لمنظمة الصحة العالمية 14 (GPW14) في 30 أكتوبر 2023.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بإشراك المجتمع المدني على نطاق أوسع في هذه المرحلة المبكرة من مراحل التخطيط لبرنامج العمل العام الخاص بها.

