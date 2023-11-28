أخبار العالم| زعماء المجر وأمريكا والاتحاد الأوروبي يشكرون السيسي.. الاحتلال ينهي حياة فلسطيني ويفجر منزلا.. هجوم إلكتروني يشل إسرائيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي فجرت، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله.

عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن صدمته بشأن حادثة إطلاق نار، أصيب خلالها 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، السبت الماضي، في مدينة بيرلينجتون، بولاية فيرمونت، شمال شرقي الولايات المتحدة، قائلاً: "لقد شعرت بالرعب". وأوضح الرئيس الأمريكي -في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني- "لقد شعرنا أنا وجيل

وافقت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل

صرح مسؤول صيني بأن بكين مستعدة لإيجاد إمكانيات واسعة لإعادة الوحدة مع تايوان، لكنها لن تقبل أي أنشطة تهدف إلى استقلال تايوان، محذرا من أن ذلك سيعني حربا.

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من اتساع رقعة الصراع في قطاع غزة

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الحوثيين بإطلاق صاروخين باليستيين صوب مدمرتها يو إس إس مايسون في خليج عدن، إثر استجابة البحرية الأمريكية لنداء استغاثة

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي مدرجة في القائمة التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق والتي تضم 50 سجينة فلسطينية مقرر اطلاق سراحهن مبكر

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) باتريك رايدر، إن محاولة اختطاف ناقلة تجارية في خليج عدن، الأحد، لم ينفذها "الحوثيون" اليمنيون، بل يبدو أن 5 أفراد صوماليين هم من قاموا بها. وأضاف رايدر بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قائلا "نعلم أن حوثيين ليسوا من قام بذلك". وأشار إلى أن التقييم الأولي

قررت إسرائيل سحب دعمها لمحاولة المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي وسط انتقادات الرياض لتل أبيب بسبب الحرب في غزة، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية ستقاتل بقوة أكبر عندما تعود للقتال ضد حركة حماس بعد الهدنة، وأضاف أن العملية ستنفذ في أنحاء قطاع غزة بأكمله .

أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس، وسيدة بـ المعدني المغلف بالمطاط في العين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مخيم دير عمار، غرب رام الله.

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني .

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الاتصالات بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في إسرائيل تعطلت نتيجة التعرض لـ هجوم إلكتروني.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لـ48 ساعة مقبلة. وقال بايدن- في بيان، نشر على موقع البيت الأبيض-: "اليوم، أود مرة أخرى أن أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

صرحت السكرتيرة الصحفية للبعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية علياء زاريبوفا، بأن القائمة الروسية للإجلاء من قطاع غزة، تتضمن نحو 200 شخص، بينهم مواطنون روس وأفراد عائلاتهم. وقالت زاريبوفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية-: "في الوقت الحالي، ينتظر نحو 200 شخص، من الروس وأفراد أسرهم، الإجلاء من…

بحث محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتمديدها، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

قال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الـ11 الذين أفرجت عنهم حماس الاثنين غادروا منطقة الاستقبال في كرم سالم جنوب الاراضي المحتلة وهم في طريقهم إلى المستشفى حيث سيجتمعون مع عائلاتهم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة بيتونيا غرب رام الله بوسط الضفة الغربية، قبيل الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر

أشاد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدور مصر الرئيسي في تحقيق اتفاق الهدنة في قطاع غزة. وقال بوريل- في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أنه عقد لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.

أخلت القوات المسلحة الأردنية- بتوجيهات الملك عبد الله الثاني- مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة-76 ، إلى مدينة الحسين الطبية

أعربت رئيسة المجر كاتالين نوڤاك، عن بالغ شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال لدى زيارتها للقاهرة واستضافة سيادته لها في قصر الاتحادي

افادت وسائل اعلام فلسطينية بإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص في محيط سجن عوفر غرب رام الله

كشف مكتب رئيس الوزراء الإٍسرائيلي عن أنه أقر الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية إذا أًطلق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بمقتل شاب صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

تجمع فلسطينيون في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء حول سجن عوفر في انتظار تحرير السجناء في إطار صفقة الهدنة.

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة وصول حاملة المروحيّات الفرنسية ديكسمود المخصّصة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في قطاع غزة، إلى مصر اليوم.