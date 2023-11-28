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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الرابعة بموجب صفقة التبادل

صدى البلد

اعلنت هيئة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 33 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة الرابعة بموجب صفقة التبادل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، وصول الدفعة الرابعة من المُحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قبل المُقاومة في قطاع غزة إلى إسرائيل، بعد تسلم الصليب الأحمر الدولي لهم في وقت سابق الليلة.

والمحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم الليلة هم امرأتان و9 أطفال، ومن المقرر أن يفرج الاحتلال في وقت لاحق الليلة – بموجب صفقة اليوم الرابع من الهدنة - عن 3 أسيرات و30 طفلا وفتى من الفلسطينيين من سجونه، وأعلن مساء اليوم عن تمديد الهدنة يومين بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية. 

 

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