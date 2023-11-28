هجوم إلكتروني يشل خدمات الإسعاف والإطفاء والشرطة في إسرائيل

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، بأن الاتصالات بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في إسرائيل، تعطلت؛ نتيجة التعرض لـ هجوم إلكتروني.

وسابقا، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن أن إيران حاولت تصيد مجموعة إسرائيليين كفرائس معلوماتية، يتم السيطرة على حواسيبهم، لافتة إلى أن هذه العملية الإيرانية كانت تستهدف بشكل أساسي، موظفي الخدمة المدنية، والباحثين في المعاهد البحثية في إسرائيل.

وكشفت سلطات الاحتلال، عن حملة قامت بها إيران، تستهدف جمع المعلومات عن السياسة الإسرائيلية، وموظفي الخدمة المدنية والمواطنين الإسرائيليين، وقد تمكن الشاباك من اعتراضها.

ووفقا للمعلومات التي كشفتها السلطات الإسرائيلية، فقد استخدمت إيران بروفايلات مزيفة لمواطنين إسرائيليين معروفين لدى الأشخاص المستهدفين، أو كانوا على اتصال بهم، مهنيا أو شخصيا.