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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المجر: أشكر الرئيس السيسي على الاستقبال الرائع في مصر الشريك الإستراتيجي لبلدنا

صدى البلد

أعربت رئيسة المجر كاتالين نوڤاك، عن بالغ شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال لدى زيارتها للقاهرة واستضافة سيادته لها في قصر الاتحادية. 

ووصفت الرئيسة المجرية، في تدوينة على حسابها على موقع X الاستقبال في مصر بـ “الرائع” خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى مصر.

وأكدت رئيسة المجر أن مصر الشريك الاستراتيجي والصديق لـ المجر، مؤكدة تكثيف التعاون الاقتصادي مع مصر في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاستثمارات المشتركة، وكذلك في مجال الثقافة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، بقصر الاتحادية، كاتالين نوڤاك، رئيسة المجر.

وعقدت مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

رئيسة المجر كاتالين نوڤاك عبدالفتاح السيسي

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