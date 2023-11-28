عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يفجر منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله

صدى البلد

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي فجرت، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المخيم، وحاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاما)، وشرعت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل، ثم قامت بتفجيره، ويقع في الطابق الأرضي من بناية مكونة من ثلاثة طوابق.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على اخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس في 31 أغسطس الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا.

إصابة شاب إعلام فلسطيني أعلام فلسطين الاحتلال الإسرائيل اقتحام قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

موضوعات متعلقة

بكين: مستعدون لإيجاد إمكانيات واسعة لإعادة الوحدة مع تايوان

وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيره الإسرائيلي من اتساع رقعة الصراع في غزة

القيادة المركزية الأمريكية تتهم الحوثيين بإطلاق صاروخين صوب إحدى مدمراتها

عهد التميمي على قائمة 50 أسيرة مقرر إطلاق سراحهن في إطار تمديد الهدنة

إسرائيل تسحب دعمها للسعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

غالانت: إسرائيل ستقاتل بقوة أكبر ضد حماس بعد الهدنة

جريحان برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم دير عمار غرب رام الله

زيلينسكي يتواصل مع ولي العهد السعودي لبحث العلاقات وتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا

ترشيحاتنا

حدث ليلا| رئيسة المجر تشكر السيسي.. عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية.. عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 50 فلسطينية

حكم أداء سنة الفجر القبلية بعد الفريضة.. الإفتاء توضح

بديل الفلاجشيب الأرخص.. أقوى موبايل سامسونج للشباب في 2023

أجزاء من جسدها في الساحل الشرير.. القصة الكاملة لـ قضية الراقصة حورية

أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ