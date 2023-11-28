مصرع شاب متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بارتقاء شاب صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة "بيتونيا" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية، قبيل الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن "عوفر"، وتضم 3 سيدات و30 طفلًا تحت سن الـ18 عامًا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابًا فلسطينيًا أصيب بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين في محيط السجن الكائن في مدينة "بيتونيا"، وقمعت قوات الاحتلال كذلك الطواقم الصحفية لمنعها من تغطية الحدث وفرحة ذوي الأسرى بالإفراج عنهم، وهو ما تفعله في كل مرة يفرج فيها عن دفعة من الأسرى وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وفي وقت سابق ، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم الليلة.