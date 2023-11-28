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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم مدينة "بيتونيا" غرب رام الله

الاحتلال
الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة "بيتونيا" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية، قبيل الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن "عوفر"، وتضم 3 سيدات و30 طفلًا تحت سن الـ18 عامًا.


وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابًا فلسطينيًا أصيب بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين في محيط السجن الكائن في مدينة "بيتونيا"، وقمعت قوات الاحتلال كذلك الطواقم الصحفية لمنعها من تغطية الحدث وفرحة ذوي الأسرى بالإفراج عنهم، وهو ما تفعله في كل مرة يفرج فيها عن دفعة من الأسرى وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية.


وفي وقت سابق ، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم الليلة.


وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منازل ذوي المعتقلين: نفوذ حماد في الشيخ جراح، وآدم غيث وصلاح الهدرة في بلدة الطور، ومحمد مهند أبو الحمص في العيسوية، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.


وفي وقت سابق الليلة، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان قائمة أسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين سيتم الإفراج عنهم الليلة، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

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