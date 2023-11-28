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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريحان برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم دير عمار غرب رام الله

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس، وسيدة بـ"المعدني" المغلف بالمطاط في العين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مخيم دير عمار، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في رأسه، وسيدة بالرصاص المعدني في عينها، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل  الشاب داوود عبد الرازق فايز، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال صباحا على حاجز نعلين العسكري، وتتهمه سلطات الاحتلال بدعس جنود عند حاجز عسكري قرب بلدة بيت سيرا، غرب رام الله.

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