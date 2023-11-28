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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيره الإسرائيلي من اتساع رقعة الصراع في غزة

لويد اوستين
لويد اوستين

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من اتساع رقعة الصراع في قطاع غزة.

وناقش الوزيران الأمريكي والإسرائيلي مسألة زيادة المساعدات وتوفير مناطق آمنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: من الضروري زيادة المساعدات وتوفير مناطق آمنة للمدنيين لتلقيها في كل غزة مسؤول أمريكي: استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر: "اعترف الوزير أوستن بالأدوار الحاسمة التي لعبتها حكومات إسرائيل وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق سيشهد أيضا زيادة المساعدات الإنسانية وتوصيل الوقود للمدنيين في غزة".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي وجهة نظره القائلة أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تزاد، وأنه يجب أن يكون لدى المدنيين مناطق آمنة لتلقي المساعدات في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي سيتطلب عدم التعارض مع الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية التي تنسق تسليم المساعدات".

وشدد أوستن على دعمه الثابت "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، وتلقى كل جديد على صعيد وقف عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة في أثناء إطلاق سراح الأسرى.

كما أكد الوزير الأمريكي "اهتمام الولايات المتحدة بمنع توسع الصراع في غزة ووصوله إلى لبنان. وأدان الهجمات المستمرة عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل، وأعرب عن دعمه لعودة المدنيين الإسرائيليين عودة آمنة إلى بيوتهم في الشمال".

وأشار أوستن إلى جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خلال الصراع الدائر في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أكد لغالانت التزام واشنطن بـ"ردع" أي جهة تسعى لتصعيد النزاع مع إسرائيل.

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