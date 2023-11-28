إصابة 4 فلسطينيين في بيت لحم برصاص قوات الاحتلال



ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية انه أصيب 4 فلسطينين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بمخيم الدهيشة واعتقال 6 بينهم امرأة في مناطق متفرقة ببيت لحم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصر بالدبابات عدة مناطق في شمال قطاع غزة، منعت وصول امدادات الوقود والادوية لمستشفيات شمال القطاع، والمحاصرة منذ عدة أسابيع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات، الاندونيسي، وكمال عدوان والعودة في شمال القطاع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفق امدادات الوقود والادوية لها، على الرغم من وجود مئات الجرحى والمرضى بداخلها، وتوقف المولدات الكهربائية فيها، مما جعل مهمة انقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي صعبة، داعية لتدخل دولي عاجل لإجبار الاحتلال على السماح بتدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفيات شمال القطاع.