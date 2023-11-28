مجدى البدوي يسلم وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب "وثيقة عمال مصر"

استقبل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإثنين، وذلك للاستماع لرؤى النقابة ببرنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030.

جاء ذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وضم وفد التنسيقية كلا من النائب أكرم نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب السابق وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأستاذ مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ورحب البدوي بوفد التنسيقية في بداية اللقاء مشيدا بجهود تنسيقية شباب الأحزاب وهذه التجربة الشبابية التي أثبت دورها بفاعلية في الحياة السياسية منذ تأسيسها.

وسلم البدوي وفد التنسيقية ( وثيقة عمال مصر) التي قدمتها النقابة أيضا في وقت سابق للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي.

وأشار البدوي إلى أن الوثيقة تتضمن إطلاق مبادرة "صنع في مصر" واعتبار عام 2024 عاما للصناعة الوطنية إلى جانب انشاء محاكم عمالية متخصصة بكافة درجات التقاضي.

وطالب البدوي بإنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة العمل وإنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني تحت مظلة رئيس الوزراء، فضلا عن انشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل يتولى رسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج.

وطالب البدوي بإلزامية قرار المجلس القومي للأجور بشان الحد الأدنى للأجور على أن يراجع سنويا بدلا من كل 3 سنوات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المنشات التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور.

وأشاد وفد التنسيقة بوثيقة عمال مصر وما تضمنته من محاور محددة وأفكار جديدة للنهوض بكافة العاملين بالدولة على كافة المستوىات وتأهيليهم بما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.