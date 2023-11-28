وزير التنمية المحلية: السياحة الثقافية فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن السياحة الثقافية تلعب دور عظيم في تحفيز الاستثمار، وداعمة للاقتصاد المحلي.

جاء ذلك في كلمة الوزير ضمن إعمال منتدي الاستثمار في التراث السياحي والثقافي المنعقد اليوم بالقاهرة بحضور وزير السياحة والآثار احمد عيسي ، و شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن السياحة الثقافية تشكل فرص مهمة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه بمشاركة مختلف مجموعة من الوزارات سنعمل على حفاظ أماكن التراث بمختلف المحافظات.

قال آمنة إنه من ضمن المشروعات الثقافية المهمة، مشروع تطوير وإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، وذلك كلف الدولة الكثير.