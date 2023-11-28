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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2800 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء إدخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

تمثل  أسعار الذهب  أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة تخبطا حادا الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

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ارتفاع عالمي جديد.. الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200
عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933
عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800
عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400
عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867
عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600
الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520
الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400
الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع إلى أعلى مستوى في 6 شهور مدعومة بضعف الدولار وتوقف ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين تحول خلال الأيام الحالية إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2010.87 دولار للأوقية الأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2011.90 دولار.

ومن المتوقع أن تعزز  أو تضعف البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز السوق هذه الآونة  إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، المنتظر يوم الخميس.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

وعززت أحدث البيانات، والتي أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في تخفيف سياسة التشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 24.67 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1070.76 دولار.

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