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رئيس التحرير
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مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية: المعلومات الكاملة حول بناء الأهرامات لم تكتمل

أحمد منصور، مدير
أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إن المعلومات الكاملة حول بناء الأهرامات لم تكتمل بعد.

وأضاف الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة dmc،: "هناك أبحاث جديدة مازالت مستمرة بقيادة العالم الكبير زاهي حواس حول بناء الأهرامات".

وأشار: "هناك فكرة وتخيل عن بناء الهرم عن طريق ما يسمى الممرات الخارجيه التي يتم عليها نقل الأحجار وبعد ذلك يتم ترتيب الأحجار ووضعها في مكانها".

 

وقدم قراءة وترجمة لإحدى البرديات الخاصة بكواليس بناء الأهرامات، قائلا: "البردية لأحد رؤساء العمل الذين كُلفوا من قبل الملك خوفو ببعض الأعمال في جميع أنحاء مصر وتحديدا تحجير الأحجار من المحاجر،  وتشير البردية إلى بناء الكسوة الخارجية للهرم الأكبر وكيفية الحصول على كتل الحجارة من محاجر طرة والمعصرة".

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