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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شكوى مواطن عبر فيسبوك.. ضبط مطلوب في 210 أحكام قضائية

الشرطة
الشرطة

استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة لشكوى مواطن عبر الفيس بوك وقامت بتنفيذ حكم قضائي لصالحه وتبين بعد ضبط المتهم أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 210 أحكام قضائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن التماس أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه ضد آخر مقيم بالقاهرة.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه مقيم بمصر الجديدة مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 210 أحكام قضائية منهم الحكم الوارد بالالتماس المُشار إليه بتهمة تبديد والمقضى فيها بالحبس سنتين ، وكفالة مالية ، تم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة حكم قضائي شكوى مواطن وزارة الداخلية ضبط متهم الفيس بوك

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