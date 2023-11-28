جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل.. ويتوعد حماس بعد الهدنة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس.

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل

وأضاف هاليفي، ردا علي الانتقادات للموجهة لسلوك الجيش قبل 7 أكتوبر، أن “الجيش وشعبة الاستخبارات فشلا في السابع من أكتوبر ولكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع رؤساء المستوطنات الشمالية، وأكد لهم أن الجيش مستعد لأي سيناريو على طول الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاليفي: "لقد اتخذنا قرارا صعبا بإجلاء السكان في الشمال، وأنا ممتن للطريقة التي أظهروا بها المرونة والصبر، وسمحت لنا بالقتال".