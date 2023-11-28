رباط صليبي.. برشلونة يعلن خضوع نجمه الأول لجراحة ناجحة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء خضوع لاعب وسطه جافي لجراحة ناجحة، بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي وغيابه عن الفترة المتبقية من موسمه.

وكتب برشلونة، في بيان، أن الدكتور جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة جافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.

وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم جافي، وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.

وتعرّض اللاعب، البالغ 19 عاماً وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 نوفمبر، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها؛ مما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض جافي نفسه عنصراً رئيسياً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه في «أكاديمية لا ماسيّا» الشهيرة، وخاض 13 مباراة من أصل 15 أساسياً مع برشلونة هذا الموسم.

وقال مدرّب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بعد المباراة ضد جورجيا: «نحن مدمَّرون. نشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا».