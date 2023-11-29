العاقول.. عشبة تحسن البشرة وتقلل من الشيخوخة والكوليسترول.. تعرف على فوائدها الكاملة

تحمي عشبة العاقول، خلايا الكبد من التليف ويمنع تكوين السموم بالجسم، ويمنع تكون حصوات المرارة وينظف الأمعاء وينظم عمل إنزيمات الكبد ويعالج الإمساك.، كما تحتوي العشبة على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل عوامل الشيخوخة المرتبطة بتقدم السن.

لذا فإن عشبة العاقول أو شوكة الحليب تحسن البشرة وتقلل من الشيخوخة والكوليسترول.

صحة البشرة:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية ، أن عشبة العاقول حليب الشوك تعمل على تحسين صحة البشرة وشفاء الالتهابات.

كما يقلل تناول عشبة العاقول أو شوك الجمل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفص مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

كما يمنع العاقول هشاشة العظام الناتجة عن نقص هرمون الإستروجين، التي قد تحدث بعد انقطاع الدورة الشهرية.، وفقًا لدراسة أُجريت عام 2013م.

مستويات السكر:

حيث تعمل عشبة العاقول ، على تخفيض مستويات السكر بالدم لدى الأشخاص المصابين بمرضى السكر من النوع الثاني..حيث كشفت إحدى الدراسات وجود مركبات في عشبة شوك الحليب تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تقليل نسبة السكر في الدم.

وتساعد عشبة العاقول، على مكافحة بعض أنواع الطفيليات، وتحديداً الليشمانيا وهي طُفيليات تعيش داخل جسم الذبابة الرملية المُصابة، وتنتقل العدوى إلى الإنسان .

كما تساعد في تخفيف بعض الأثار الجانبية المرافقة لعلاج السرطان بالكيماوي.، وتُساهم كذلك في تقليل أعداد بعض أنواع البكتيريا المُسببة للأمراض.

وتعمل عشبة العاقول على تقليل الدهون الثلاثية في الدم، والتقليل من أعراض الحساسية الموسمية.، وعلاج محتمل لتضخم البروستات

كما ان لعشبة العاقول، دور محتمل في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية.، والمساهمة في التخفيف من السمنة ، لأنها تساعد على حرق الدهون.، والمساعدة على إدرار الحليب لدى النساء المرضعات والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

آلام المفاصل:

وقد استخدم العاقول، في السابق لعلاج ألم الخاصرة، ولإذابة الحصى في الكلى، ولأمراض الكبد.، وعلاج الصداع المزمن، والذي يسمى في اللهجة المحلية «فري الرأس» إلى جانب دورها المهم في تنظيف الجهاز الهضمي، وإدرار البول، وعلاج آلام المفاصل والروماتيزم.

وتعد استهلاك عشبة العاقول بانتظام على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال، كما تساعد على زيادة عدد وجودة الحيوانات المنوية أيضًا. ، كما أظهرت عشبة العاقول فعاليتها في علاج سرعة القذف ومشاكل الجهاز البولي.

وتساعد عشبة العاقول في علاج المشاكل التنفسية، مثل: الكحة، والربو، والتهاب القصبات، كما تساعد على التخلص من البلغم وتطهير المجرى التنفسي، عدا عن فوائدها في تعزيز جهاز المناعة للوققاية من الأمراض المختلفة.

كما تساعد عشبة العاقول كذلك في زيادة الوزن للأشخاص الراغبين بزيادة كتلة الجسم بطريقة صحية، حيث تتميز عشبة العاقول بأنها تساعد في التخلص من الكوليسترول الضار وزيادة النشاط الفيزيائي للجسم.

وأثبتت دراسة أهمية عشبة شوك الجمل كعلاج تكميلي ومساعد للعديد من أمراض الكبد ، وبالتالي فهو يساعد في تقليل التهاب وتلف الكبد.، كما أثبتت دراسة أخرى قدرة عشبة العاقول على التخلص من السموم.

ورغم استخدام عشبة العاقول في الطب القديم وفوائدها التي أثبتها بعض الأبحاث، فإن هذه الفوائد المحتملة تحتاج لمزيد من الدراسة، ولا يجب الاكتفاء بالعشبة دون العلاج الدوائي، ويفضل استخدامها بعد استشارة طبيب كعلاج منزلي مساعد.

وقد يصاحب تناول العاقول ، بعض الآثار الجانبية، ومنها الصداع والغثيان والإسهال وانتفاخ البطن والغازات.