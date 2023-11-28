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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رؤيته للفن العربي وارتباطه بالقضية.. كواليس ظهور غسان مسعود مع منى الشاذلي

صدى البلد

في حلقة استثنائية، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" يوم الخميس المقبل، الفنان السوري العالمي غسان مسعود.

يأتي لقاء غسان مسعود في "معكم منى الشاذلي" بعد 4 سنوات من الغياب عن الظهور التليفزيوني وفي ظل انشغاله بالعديد من الأعمال الفنية عالميًا وعربيًا.

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يتحدث مسعود خلال اللقاء عن عدم تفضيله لاقتران اسمه بلقب "عالمي" ورؤيته للفن العربي والسينما بشكل خاص، حيث يشير إلى ارتباط الوجدان العربي تماما مع القضية الفلسطينية وإيمانه بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة واستعادة أرضه المغتصبة ويؤكد تضامنه مع الأشقاء الفلسطينيين خلال العدوان الذي يتعرضون له من الاحتلال الصهيوني.

يروي النجم غسان مسعود أمام جمهور البرنامج الكثير من كواليس عمله في السينما العالمية وأول تعاون له مع المخرج العالمي ريدلي سكوت وكيف كان مترددًا في قبول أول فيلم عرض عليه المشاركة فيه، بالإضافة لكواليس وحوارات دارت بينهما بشأن شخصية القائد العربي المسلم صلاح الدين الأيوبي وطريقة تناولها بعيدًا عن الاعتقاد السائد عنه في أوروبا وأمريكا.

يتضمن اللقاء حديث مسعود عن مشاركاته في السينما المصرية وعلاقته بالفنانين المصريين وقصة أعمال عرضت عليه المشاركة فيها من بطولة نجوم كبار.

الاحتلال الصهيوني الأشقاء الفلسطينيين أعمال الفنية الحياه الكريمه السينما المصرية

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