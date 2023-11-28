الهلال السعودي يسعى لفك الصدارة مع نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يسعى فريق الهلال السعودي لفك ارتباطه مع نافباخور الأوزبكي، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يلتقيان، اليوم الثلاثاء، على الاستاد المركزي بمدينة نامغان الأوزبكية.

ويملك الهلال السعودي 10 نقاط ويطارده الفريق الأوزبكي بذات الرصيد، لكنَّ الأزرق العاصمي يتفوق بالأهداف بعد أن تعادل الفريقان في بداية مشوارهما على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويبدو أن المجموعة الخامسة ستشهد تأهل الثنائي نحو الدور الثاني من البطولة ببطاقة الصدارة وبطاقة أفضل صاحب مركز ثانٍ عن ثلاث مجموعات من المجموعات الخمس لغرب آسيا، حيث يملك الفريقان أرقاماً كبيرة.

ولم يتعرض الهلال السعودي لأي خسارة، إذ كسب مواجهاته أمام نساجي الإيراني 3 – 0، ثم مومباي سيتي الهندي ذهاباً 6 – 0، وإياباً 2 – 0، مقابل التعادل الإيجابي 1 - 1 أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى.

ويحاول البرتغالي خيسوس مدرب الهلال السعودي، الموازنة بين البحث عن الفوز وتجنب إرهاق لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في قمة منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، خصوصاً في ظل وجود إصابات متفرقة لمحمد العويس «حارس المرمى البديل» وحسان تمبكتي.

ويغيب العويس عن الحضور كلاعب أساسي في المواجهة، إذ يتوقع أن يحضر المغربي ياسين بونو مقابل ذهاب خيارات المدرب خيسوس لأربعة أسماء للاعبين الأجانب في خط المقدمة بالإضافة إلى كوليبالي بعد إصابة تمبكتي.

وتبدو حظوظ الهلال السعودي أكثر في اقتناص نقاط المواجهة رغم تميز الفريق الأوزبكي، حيث يدخل هذه المواجهة بعد فوزه العريض بتسعة أهداف أمام «الحزم» في الدوري السعودي للمحترفين.

وانتعش الهلال السعودي بعودة الصربي سافيتش للمشاركة، وكذلك القائد سلمان الفرج، حيث احتجبا عن الحضور في قائمة الفريق بداعي الإصابة، في الوقت الذي خيَّمت الضبابية حول إمكانية مشاركة سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة في مواجهة التعاون قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة، إذ يُتوقع أن يحضر في الشوط الثاني للوقوف على جاهزيته قبل ديربي النصر.

أما الفريق الأوزبكي فقد سجل سلسلة انتصارات عقب تعادله في بداية المشوار أمام الهلال، إذ كسب مومباي سيتي الهندي 3 - 0 ثم نساجي الإيراني ذهاباً 2 - 1 وإياباً 3 - 0.

ويحتل نافباخور المركز الثالث في ترتيب الدوري الأوزبكي بفارق 7 نقاط عن باختاكور المتصدر، وذلك بعد تعثره بالخسارة أمام أولمبيك في الجولة الماضية التي تسبق لقاء الهلال.

وفي ذات المجموعة، يستضيف ناساجي الإيراني نظيره مومباي سيتي الهندي في مواجهة تبدو تحصيلية بين الطرفين وإن كان فوز صاحب الأرض أقرب لزيادة رصيده النقطي، إذ يملك ثلاث نقاط جاءت من فوزه على ذات الفريق في الذهاب، أما مومباي الهندي فيحاول الخروج بنقطة التعادل في أقل الأحوال قبل توديع البطولة دون أي رصيد نقطي كونه يحتل المركز الأخير في لائحة الترتيب.