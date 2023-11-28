رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساهم في إعداد شخصية الشباب

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الأنشطة الطلابية تعزز الشعور بحب الوطن، وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

وأشار إلى حرص واهتمام جامعة حلوان بعقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعلا في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسئولية.

ونظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض خيريا بالتعاون مع بنك الكساء المصري، بالمبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف المعرض إلى دعم وخدمة الطلاب بالجامعة، حيث قام بافتتاحه الدكتور حسام رفاعي، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.