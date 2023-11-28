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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: العالم التقط أنفاسه في هدنة غزة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم التقط أنفاسه في الهدنة الموجودة حاليًا في قطاع غزة وليس الشعب الفلسطيني فقط، لافتا إلى أن الأحداث أثرت على كثير من الناس فى دول العالم، خاصة بالجرائم التى يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء.

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وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الهدنة حُقنت الدماء ووقف فيها قتل الأطفال، مشيرًا إلى أن سكان العالم التقطوا أنفاسهم بعد أسابيع من القصف والدماء التي اجتاحت شوارع قطاع غزة.


ووصف الجندي شعب غزة بالأبطال، مؤكدًا أن ما حدث في غزة تسبب في إصابة سكان العالم، بالتوتر والمشاكل النفسية، الأمر الذي يحتاج إلى "هدنة نفسية".

 

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