طريقة عمل البسيمة بمذاق احترافي

رسميا.. رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 .. اتبع الخطوات وأمامك 8 كليات جديدة
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
البسيمة
البسيمة
اسماء محمد

تعد البسيمة من الحلويات العربية الشهيرة التى تمتلك مذاقا مميزا ويحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن الكثير من النساء والفتيات لايعرفن طريقة عملها.

نعرض لكم طريقة عمل البسيمة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البسيمة للشيف شربيني

مقادير البسيمة


 3 كوب جوزهند

كوب سميد

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 ½ كوب سمنة

 لبن للعجن

 2 باكو فانيليا

 شربات تقيل

طريقة عمل البسيمة


في بولة متوسطة ضعي جوز الهند ودقيق السميد والبيكنج بودر والفانيليا  والسكر البودرة وقلبيهم جيدا 
 

اخلطي السمنة مع اللبن وضعيهم على الخليط السابق حتى الحصول على عجينة وافردي الخليط في صينية مدهونة بالسمنة.


ضعي صينية البسيمة في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج واسقيهم بالشربات البارد وتترك لتتشرب ثم تقطع وتقدم باردة.

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
السرطان
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
فيلم ماما وبابا
