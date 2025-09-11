طريقة عمل البسيمة بمذاق احترافي

تعد البسيمة من الحلويات العربية الشهيرة التى تمتلك مذاقا مميزا ويحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن الكثير من النساء والفتيات لايعرفن طريقة عملها.

نعرض لكم طريقة عمل البسيمة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البسيمة



3 كوب جوزهند

كوب سميد

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ كوب سمنة

لبن للعجن

2 باكو فانيليا

شربات تقيل

طريقة عمل البسيمة



في بولة متوسطة ضعي جوز الهند ودقيق السميد والبيكنج بودر والفانيليا والسكر البودرة وقلبيهم جيدا



اخلطي السمنة مع اللبن وضعيهم على الخليط السابق حتى الحصول على عجينة وافردي الخليط في صينية مدهونة بالسمنة.



ضعي صينية البسيمة في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج واسقيهم بالشربات البارد وتترك لتتشرب ثم تقطع وتقدم باردة.