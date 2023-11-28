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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نصفهم أطفال.. أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم

صدى البلد

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، من السجون الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وضمت القائمة 15 معتقلة و15 طفلا معتقلا، وهم:

1- حمد نواف نياز سلايمة

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة

3- سامح محمود موسى عطون

4- محمد عماد إبراهيم عطون

5- آدم محمود محمد أبو حامد

6- حمزة رائد حمزة مغربي

7- محمد ممدوح كمال حمد

8-علي مروان فؤاد علم

9- محمود خليل أحمد سلايمة

10- نوح ناصر إبراهيم بسيسو

11- محمد محمود حمامر

12- يزن حمزة شاهر عفانة

13- مالك محمد عرفات ديبة

14- مؤمن محمد نايف صليبي

15- محمد عهد يونس شطارة

16- أسيل سميح خضر

17- آية جلال محمد تميمي

18- ربى فهمي دار عاصي

19- هالة عمر غنام

20- شذا محمد صالح برغوثي

21- لميس ماهر أبو عرقوب

22- فيروز عبد الله سلامة

23- شيماء أحمد هندي

24- حنين أكرم مساعيد

25- خلود نضال شتيوي

26- أميمة عبد الله بشارات

27- مرفت منير حشيمة

28- ميرفت محمود العزة

29- منال دودين

30- ثريا محمود أبو الهوى

وبدأت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية 24 نوفمبر 2023، ولمدة أربعة أيام انتهت في تمام السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، واتفق الطرفان أمس الاثنين، على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، يفرج خلالهما عن مزيد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، بعد جهود مصرية قطرية. 

ومهدت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة الطريق للإفراج عن ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيًا محتجزين في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

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