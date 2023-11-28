ارتفاع هائل في أسعار السجائر.. قرار حاسم من فرنسا بشأن حظر التدخين

قال وزير الصحة الفرنسي، أوريلان روسو، اليوم الثلاثاء، إن حظر التدخين على الشواطئ والحدائق سيدخل حيز التنفيذ في فرنسا في الفترة 2023-2027.

وحسب قناة “BFMTV” الفرنسية، فإن هذا الإجراء منصوص عليه في برنامج مكافحة التبغ الجديد الذي طورته وزارة الصحة الفرنسية.

وقال روسو، إن مناطق حظر التدخين الحالية ستمتد أيضًا إلى الشواطئ والمتنزهات والغابات.

وأضاف: “سيتم منع التدخين أيضًا في المناطق القريبة من الأماكن العامة”.

ارتفاع هائل في أسعار السجائر

وتواصل السلطات الفرنسية حملتها لمكافحة التدخين، حيث قال وزير الصحة الفرنسي، إن أسعار السجائر سترتفع في عامي 2025 و2026 وتصل إلى 13 يورو لكل علبة.

واقترح روسو في مشروعه لمكافحة التدخين زيادة أسعار السجائر على مرحلتين.

وقال: “في عام 2025، يجب أن ترتفع تكلفة علبة السجائر إلى 12 يورو، وفي عام 2026 - إلى 13 يورو”.

وأضاف أن “زيادة أسعار التبغ هي الإجراء الأكثر فعالية لمكافحة التدخين”.