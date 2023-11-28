توافد الفنانين على عزاء الراحل طارق عبد العزيز

مازال توافد النجوم مستمرا على عزاء الراحل طارق عبد العزيز، حيث وصل صلاح عبد الله ومحمود حميدة ومحمد جمعة وهاني سلامة والمخرج أشرف فايق لتقديم واجب العزاء.

انهار الفنان خالد الصاوي وبكى النجم محمد هنيدي، في عزاء الفنان طارق عبد العزيز فيما وقف أحمد خالد صالح بجوار نجل الراحل ليستقبل واجب العزاء.

توافد نجوم الفن على عزاء طارق عبد العزيز

بدأ عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل.

وحرص على التواجد عدد من نجوم الفن منهم أحمد السقا وأحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي ورانيا فريد شوقى.

وأقيم عزاء الفنان طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

انتهت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أول أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر تحولت صفحات موقع الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقاؤه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.