خبير علاقات دولية: فرنسا وبريطانيا وأمريكا مثلث الشر في العالم

قال الدكتور ماك شرقاوي الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي، إن الهدنة الإنسانية في غزة لم تعترض عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية كانت في أسوأ حالتها



وأضاف ماك شرقاوي خلال لقائه عبرzoom في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لابد الإلتزام بالسياسة القائمة على التفاوض للوصول إلى حل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتاً إلى أن فرنسا وبريطانيا وأمريكا مثلث الشر في العالم.



وأشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصي في الشأن الأمريكي، إلى أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية كانت في أسوأ حالتها منذ ثلاثة أشهر، مؤكداً أن إسرائيل دولة وظيفية تقوم بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.