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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، التشكيل الأساسي لمواجهة بورتو مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك برشلونة حاليًا 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، وهو نفس عدد نقاط بورتو، مما يشعل المنافسة بينهما في لقاء اليوم.

ويتصدر برشلونة المجموعة  الثامنة بـ 9 نقاط  وهو نفس نقاط بورتو مما يجعل اللقاء حاسما للصدارة.

ويغيب حارس مرمي برشلونة مارك أندريه تير شتيجن عن مباراة اليوم للإصابة:.

 

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: بينا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، مارتينيز، رونالد أراوخو، كوندي.

خط الوسط: بيدري، إيلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

 

تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة إيلكاي جوندوجان أبطال أوروبا تير شتيجن

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